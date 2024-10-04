Прогноз погоды в Крыму на 4 октября

Прогноз погоды в Крыму на 4 октябряВ Симферополе +25 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +23 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +23 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +23 и небольшой дождьВ Джанкое +26 и пасмурноВ Ялте +22 и небольшой дождьВ Алуште +22 и небольшой дождьВ Керчи +23 и.