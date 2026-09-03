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ФедералПресс

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Без перекосов: почему в сентябре 2026 года аванс и итоговая выплата в зарплате совпадут

Без перекосов: почему в сентябре 2026 года аванс и итоговая выплата в зарплате совпадут

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Согласно Трудовому кодексу РФ, зарплату выплачивают не реже двух раз в месяц с учетом количества рабочих дней в каждой половине периода.

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