КВАДРАТУРА КРУГА Побуду-ка я сегодня милитаристом. Расклад (чисто математически) у нас такой. Победа в натоспасаемой стране не принесет нам никакого результата, поскольку запад останется при своих и будет точно так же продолжать политику «сдерживания» России всеми правдами и неправдами.
А не потренироваться ли нам на .... Японии?
Комментарии
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Аким Воземчук
Хреновая аналитика.Япония давно обладатель третьего в мире ядерного арсенала,больше чем в Китае.С 1992 года у японцев вовсю работает завод по обогащению урана до оружейных кондиций ,а учитывая 57 ядерных электростанций и мощнейший промышленный потенциал Японии можно не сомневаться что зарядов у Японии от 800- до 1000 штук.,разумеется все это упаковано и снаряжено в средства доставки.Ну и в качестве дополнительного аргумента ,с 2020 год вступил в строй ядерный завод по наработке плутония то есть второй завод по производству ядерных зарядов. Все сомнений оставьте у себя и при проецировании угроз японскому государству исходите из вышеописанного факта.Япония всегда недооценивалась как военная держава ,а напрасно,разнести Китай в хлам японцам ничего не стоит.
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8 час.
Владимир Алтайцев
вы правы на 100%. Автору так хочется гибели России. Не надо забывать, что Япония по населению никак не меньше России. Причём, она мононациональна, да и воины у неё хорошие, стойкие.Да к тому же всё НАТО к ней придёт на помощь. А все страны, ведшие войны на 2 фронта терпели поражения.
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5 час.
Nikolay Kuchkov
Волна накроет все...
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2 час.
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