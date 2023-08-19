А не потренироваться ли нам на .... Японии?

Аким Воземчук

Хреновая аналитика.Япония давно обладатель третьего в мире ядерного арсенала,больше чем в Китае.С 1992 года у японцев вовсю работает завод по обогащению урана до оружейных кондиций ,а учитывая 57 ядерных электростанций и мощнейший промышленный потенциал Японии можно не сомневаться что зарядов у Японии от 800- до 1000 штук.,разумеется все это упаковано и снаряжено в средства доставки.Ну и в качестве дополнительного аргумента ,с 2020 год вступил в строй ядерный завод по наработке плутония то есть второй завод по производству ядерных зарядов. Все сомнений оставьте у себя и при проецировании угроз японскому государству исходите из вышеописанного факта.Япония всегда недооценивалась как военная держава ,а напрасно,разнести Китай в хлам японцам ничего не стоит.