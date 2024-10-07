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ВСУ целенаправленно «кошмарят» российских атомщиков

ВСУ целенаправленно «кошмарят» российских атомщиков

ВСУ целенаправленно «кошмарят» российских атомщиков. Курская АЭС защищена от ударов, поэтому предпринятые ВСУ атаки на станцию изначально нацелены на другое – нагнать панку на работников и жителей города Курчатов.

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