ВСУ целенаправленно «кошмарят» российских атомщиков. Курская АЭС защищена от ударов, поэтому предпринятые ВСУ атаки на станцию изначально нацелены на другое – нагнать панку на работников и жителей города Курчатов.
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