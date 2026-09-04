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Депутат Журавлёв призвал разорвать дипотношения с Германией и нанести удары по её предприятиям

Депутат Журавлёв призвал разорвать дипотношения с Германией и нанести удары по её предприятиям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв выступил с жёстким предложением — полностью прекратить дипломатические отношения с Германией.

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