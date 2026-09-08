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Иркутск Сегодня

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История без учебников: арт-пространство «И-сторис» становится новым форматом просвещения подростков

История в Иркутске выходит за пределы учебников и школьных классов. У иммерсивного пространства «И-сторис» на острове Конном прошла первая экскурсия для подростков.

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