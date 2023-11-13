Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Это проблема жильцов. Скидывайтесь и ставьте насос.Видео: В Смоленск...
  • Виктор Александров
    Замечательная идея! Называется: листья уберём, синичек и воробушков пищи лишим. На фиг они нам нужны! Это уже было. К...Видео: Пенсионер ...
  • Lora Некрасова
    Поздравляю! Несите свет, красоту и просвещение во все пределы и сферы нашей жизни.Смоленский вуз от...

Как и где именно будет организован каток в парке "Лопатинский сад"

Как и где именно будет организован каток в парке "Лопатинский сад"

На планерке в мэрии сообщили, что каток планируется залить на части пешеходных дорожек. На прошлой неделе, 8 ноября, глава МБУ «Дирекция парков» Дмитрий Самохвалов рассказал о планах по созданию на территории парка культуры и отдыха «Лопатинский сад» катка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх