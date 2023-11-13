Как и где именно будет организован каток в парке "Лопатинский сад"

На планерке в мэрии сообщили, что каток планируется залить на части пешеходных дорожек. На прошлой неделе, 8 ноября, глава МБУ «Дирекция парков» Дмитрий Самохвалов рассказал о планах по созданию на территории парка культуры и отдыха «Лопатинский сад» катка.