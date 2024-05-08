Путь к сердцу потребителя: за что люди готовы переплачивать

Участники секции: Альберт Валиуллин, руководитель управления по разработке интерактивных продуктов «Столото» (модератор); Ирина Михеева, исполнительный директор NMi Group; Кирилл Асташкин, директор по маркетингу «Самолет Плюс»; Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит»; Александр Орлик, директор по маркетингу Dr.
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