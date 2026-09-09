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Рязанские новости

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В Рязанской области планируют отремонтировать 14,5 тыс. км дорог за 3 млрд рублей

В Рязанской области планируют отремонтировать 14,5 тыс. км дорог за 3 млрд рублей

Ремонт затронет шесть участков дорог общей длиной около 14,5 тыс. км, работы оценены в 3 млрд рублей.

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