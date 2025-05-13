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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» увеличила отрыв в серии с «Вашингтоном» (3-1), выиграв 4-й матч (5:2). Овечкин и Свечников забили

«Каролина» увеличила отрыв в серии с «Вашингтоном» (3-1), выиграв 4-й матч (5:2). Овечкин и Свечников забили

«Харрикейнс» выиграли дома 4-й матч 2-го раунда со счетом 5:2. Первой звездой признан форвард «Каролины» Тэйлор Холл, на счету которого победная шайба и голевая передача в этой игре.

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