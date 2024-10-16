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Ракетным залпом уничтожить Черноморский флот России и лишить "Калибров": Источник раскрыл планы Киева. Срок - 2 недели

Ракетным залпом уничтожить Черноморский флот России и лишить "Калибров": Источник раскрыл планы Киева. Срок - 2 недели

В понедельник, 14 октября, после очередной успешной ракетной атаки по портовой инфраструктуре Украины, ряд источников сообщил, что ВСУ в ответ задумали мощным залпом уничтожить Черноморский флот России и лишить наши войска "Калибров".

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Комментарии
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Николай Герасименко
Что за источник поделился с автором такой информацией? Что шароварники хотят уничтожить в Севастополе, какой флот и какие Калибры? Для перевозбуждённых читателей и автора поясняю, что во избежание потерь военных плавсредств, основная их часть перемещена в безопасные места. Так что не пудрите мозги читателям.
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