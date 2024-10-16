Ракетным залпом уничтожить Черноморский флот России и лишить "Калибров": Источник раскрыл планы Киева. Срок - 2 недели

Николай Герасименко

Что за источник поделился с автором такой информацией? Что шароварники хотят уничтожить в Севастополе, какой флот и какие Калибры? Для перевозбуждённых читателей и автора поясняю, что во избежание потерь военных плавсредств, основная их часть перемещена в безопасные места. Так что не пудрите мозги читателям.