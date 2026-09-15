10 экранных историй, которые вернут в школьные годы быстрее звонка на перемену

Стоит только увидеть на улице детвору в школьной форме, услышать звонок на перемену или открыть старый дневник — и вот мы уже снова сидим за партой, ждем урока и строим планы на большую жизнь.
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