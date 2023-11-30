БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США срывают сближение Грузии с Россией и Китаем

США срывают сближение Грузии с Россией и Китаем

Светлана Кондрашова, Темур Пипия.   Президент Грузии Саломе Зурабишвили, некогда избранная как альтернатива саакашистам, но затем предавшая своих сторонников и переметнувшаяся в лагерь прозападной оппозиции, теперь, в условиях заточения Михо, превращается в нового неформального вождя и консолидирующую фигуру проамериканских сил.

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Валерий
Сладкая парочка гусь да гагарочка !!!
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