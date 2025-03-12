Изысканное физическое издание Spirit of the North 2 выйдет в преддверии релиза на PS5 и ПК в Steam в 2025 годуИздатель Silver Lining Interactive представляет Spirit of the North 2 Signature Edition, необычный коллекционный релиз для ПК и PlayStation 5.
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