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Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Гран-при Австралии Альберт-парк, Мельбурн 14 марта 2025 года 2-я практика 1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.

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