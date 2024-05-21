"День Иоанна Богослова»: что категорически запрещено делать 21 мая 2024

21 мая - день, когда в народном календаре отмечается праздник Ивана Долгого. Православная церковь почитает память святого Иоанна Богослова - одного из двенадцати апостолов и близкого ученика Иисуса Христа.
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