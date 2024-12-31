Лавров жёстко предупреждал: Россия "сдалась". Согласие на "договорняк": Главный итог года - Москва "проучила" Абхазию. История ультиматума

ИМ

Ильдус Мамлеев

Абхазы таки прогнули под себя целую России, как бы нам сейчас не вешали лапшу на уши! Кто же сейчас будет Россию уважать и бояться, сейчас тоже самое начнут делать и Таджикистан, и Казахстан, и Узбекистан с Азербайджаном, только и всего. А русские опять в роли "терпил" остались!