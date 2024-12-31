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Лавров жёстко предупреждал: Россия "сдалась". Согласие на "договорняк": Главный итог года - Москва "проучила" Абхазию. История ультиматума

Лавров жёстко предупреждал: Россия "сдалась". Согласие на "договорняк": Главный итог года - Москва "проучила" Абхазию. История ультиматума

"Недопонимание" Москвы и Сухума началось ещё осенью 2024 года: Абхазия отказалась выполнять ратифицированные ранее условия договора, после чего Кремль сделал предупредительный "выстрел", прекратив большую часть безвозмездного финансирования республики, а также обрубив "добрососедские" поставки электроэнергии.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Абхазы таки прогнули под себя целую России, как бы нам сейчас не вешали лапшу на уши! Кто же сейчас будет Россию уважать и бояться, сейчас тоже самое начнут делать и Таджикистан, и Казахстан, и Узбекистан с Азербайджаном, только и всего. А русские опять в роли &quot;терпил&quot; остались!
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