Лавров жёстко предупреждал: Россия "сдалась". Согласие на "договорняк": Главный итог года - Москва "проучила" Абхазию. История ультиматума

"Недопонимание" Москвы и Сухума началось ещё осенью 2024 года: Абхазия отказалась выполнять ратифицированные ранее условия договора, после чего Кремль сделал предупредительный "выстрел", прекратив большую часть безвозмездного финансирования республики, а также обрубив "добрососедские" поставки электроэнергии.
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