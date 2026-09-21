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МОСИНФОРМ

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Москва и Сбер договорились о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда

Москва и Сбер договорились о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда

Правительство Москвы и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве для повышения производительности труда столичного бизнеса и внедрения современных технологий в работу компаний.

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