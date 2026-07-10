Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от +13℃ до +26℃ Переменная облачность, мелкий дождь • 00:00: ️ +15℃ 49 ☂️ 3% • 03:00: ️ +14℃ 51 ☂️ 1% • 06:00: ☀️️ +14℃ 54 ☂️ 2% • 09:00: ☀️️ +20℃ 48 ☂️ 2% • 12:00: ️ +24℃ 43 ☂️ 12% • 15:00: ️ +26℃ 44 ☂️ 26% • 18:00: ️ +24℃ 37 ☂️ 30% • 21:00: ️ +20℃ 38 ☂️ 6% Утром небо в Донецке будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака.