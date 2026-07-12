TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 036 подписчиков

Сохранила пост после скандала с сертификатом на 24 миллиона: почему главу Мытищ называют образцовым руководителем

Сохранила пост после скандала с сертификатом на 24 миллиона: почему главу Мытищ называют образцовым руководителем

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сохранила свою должность и недавно была представлена в местной прессе как образцовый руководитель нового поколения, несмотря на громкий скандал с жилищным сертификатом на 24,2 миллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Вероника Великолепная
Блокировать надо таких ради гос. Безопасности! И её! И Арбузова с Украины.
Ответить
4 н.