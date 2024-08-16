В преддверии значимых мероприятий в администрации Владивостока обсудили вопросы безопасности

Об антитеррористической защищенности школ и детских садов, объектов спорта и культуры, а также местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения значимых мероприятий говорили в ходе заседания городской антитеррористической комиссии, сообщает PRIMPRESS.
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