Оппозиционер Шор: властям Молдавии не нужны образованные и здоровые люди

РИАМО - 3 дек. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что намерение правительства республики увеличить в следующем году расходы на армию за счет сокращения расходов на социальную сферу говорит о том, что действующей власти не нужны образованные и здоровые граждане.