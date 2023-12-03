Оппозиционер Шор: властям Молдавии не нужны образованные и здоровые люди

РИАМО - 3 дек. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что намерение правительства республики увеличить в следующем году расходы на армию за счет сокращения расходов на социальную сферу говорит о том, что действующей власти не нужны образованные и здоровые граждане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии