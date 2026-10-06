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Wildberries начала развозить заказы по деревням

Wildberries начала развозить заказы по деревням

Wildberries в тестовом режиме запустила в 12 поселениях Тверской области доставку заказов через передвижной пункт выдачи — автолавку, сообщили ТАСС в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

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