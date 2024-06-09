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Неделя начнется… с магнитной бури G 2: была красивейшая вспышка на Солнце

Неделя начнется… с магнитной бури G 2: была красивейшая вспышка на Солнце

Ожидаются магнитные бури слабого и среднего уровня класса G1-G2. Возмущение геомагнитного поля должно начаться после обеда, часов с трех, и продлится практически до полудня вторника, сообщает Михаил Леус со ссылкой на xras.

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