Неделя начнется… с магнитной бури G 2: была красивейшая вспышка на Солнце

Ожидаются магнитные бури слабого и среднего уровня класса G1-G2. Возмущение геомагнитного поля должно начаться после обеда, часов с трех, и продлится практически до полудня вторника, сообщает Михаил Леус со ссылкой на xras.
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