В Калуге сквер 50-летия ВЛКСМ пополнился молодыми туями. Об этом 27 августа сообщили в горуправе. Накануне Дня города сотрудники группы компаний "Синара" и Городской Управы Калуги посадили молодые деревья сразу после реставрации памятника паровозу Л-3540.
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