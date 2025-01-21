Карьерный консультант Семенова дала рекомендации оставшимся без работы

В такой ситуации важно не паниковать Многие специалисты, чья деятельность напрямую была связана с международными рынками или зависела от сотрудничества с зарубежными компаниями, оказались «за бортом», отметила в интервью радио Sputnik карьерный консультант Оксана Семенова.