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Царьград

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SpaceX завершила 13-й запуск Starship с мягким приводнением

SpaceX завершила 13-й запуск Starship с мягким приводнением

Компания SpaceX успешно провела 13-й запуск ракеты Starship, проверив в его ходе повторный запуск двигателей Raptor и вывод 20 спутников Starlink.

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