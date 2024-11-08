Дорожная обстановка в регионе за прошедшие сутки

В Тейкове в 18-15 на улице Советской Армии 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Фабия, при повороте налево совершил столкновение с движущимся со встречного направления прямо автомобилем «Ниссан Ноут» под управлением 29-летнего мужчины.