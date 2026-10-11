Легенда ЦСКА Пономарев предрек "Краснодару" падение в таблице РПЛ на 4-е место

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью РИА Новости заявил, что «Краснодар» после поражения от петербургского «Зенита» в центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) серьезно откатится в турнирной таблице.