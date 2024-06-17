Россия и Куба вновь стали близкими друзьями и стратегическими партнерами пишет RS. Необдуманная, неэффективная и репрессивная политика Вашингтона в отношении Гаваны стала причиной укрепления ее связей с Москвой.
Новый союзник России грозит сломить гегемонию США. Военные корабли уже наготове
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Вы правы, хороший мягкий морской климат и морские деликатесы. Добрые люди и низкая преступность, вот что нужно нашим туристам и отдыхающим. Надо также учитывать высокий уровень медицинского обслуживания.
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3 час.
Андрей Цыпкайкин
Уж точно не пытаюсь кормиться за счёт своих друзей
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2 час.
ВМ
Вениамин Мельников
....гаване нужен спасательный круг...а нам? было время кода бросили и гавану и пхеньян,вспомнили...
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1 час.
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