Новый союзник России грозит сломить гегемонию США. Военные корабли уже наготове

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы правы, хороший мягкий морской климат и морские деликатесы. Добрые люди и низкая преступность, вот что нужно нашим туристам и отдыхающим. Надо также учитывать высокий уровень медицинского обслуживания.