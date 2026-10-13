Комедия нашла ее сама: неожиданный поворот в карьере Светланы Камыниной

Светлана Камынина не планировала становиться комедийной актрисой. По словам артистки, ее собственное представление о профессиональном предназначении оказалось совсем не таким, как подсказывала жизнь: она всегда видела себя в драматических образах, но зрители полюбили ее за яркие роли в комедийных проектах.
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