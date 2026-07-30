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РБК: В Москве по делу о мошенничестве задержали миллиардера из списка Forbes и главу совета директоров «Эфко» Валерия Кустова

РБК: В Москве по делу о мошенничестве задержали миллиардера из списка Forbes и главу совета директоров «Эфко» Валерия Кустова

Вместе с ним задержан гендиректор компании Евгений ЛяшенкоВ Москве задержали председателя совета директоров группы компаний «Эфко» Валерия Кустова, который занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год с состоянием 1,1 млрд долларов.

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