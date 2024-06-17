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Агент Козлова: «Находимся в продвинутой стадии переговоров с «Ростовом»

— Правда ли, что Данила переходит в «Ростов»? — Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий.

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