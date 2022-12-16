В Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели акцию «Включи режим «Детский»

Сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ «Перевозский» и член Общественного совета при районном ОВД Екатерина Ярославцева совместно с юными инспекторами дорожного движения из детского сада «Солнечный» и средней школы № 2 организовали акцию «Включи режим «Детский».
Популярные статьи
- Подразделение одного из мотострелковых соединений ВС РФ по нанесло огневой удар по диверсионно-разведывательным группам ВСУ
- В ЕАО почтили память погибших медсестер Восточного военного округа в Сирии
- Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ
Свежие комментарии