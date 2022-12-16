Закон, порядок, государство

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В Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели акцию «Включи режим «Детский»

Сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ «Перевозский» и член Общественного совета при районном ОВД Екатерина Ярославцева совместно с юными инспекторами дорожного движения из детского сада «Солнечный» и средней школы № 2 организовали акцию «Включи режим «Детский».

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