В Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели акцию «Включи режим «Детский»

Сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ «Перевозский» и член Общественного совета при районном ОВД Екатерина Ярославцева совместно с юными инспекторами дорожного движения из детского сада «Солнечный» и средней школы № 2 организовали акцию «Включи режим «Детский».