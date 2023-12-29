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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о «СКА-Арене»: «Принято решение попытаться переехать туда на первый раунд плей-офф. Во время Матча звезд арена показала, что по большинству компонентов готова»

В сезоне-2023/24 СКА выступает в Ледовом дворце. В Санкт-Петербурге ранее открылась «СКА-Арена» вместимостью 21500 зрителей.

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