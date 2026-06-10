В Кировграде инспектор ПДН провела для школьников уроки по профилактике дистанционного мошенничества

Старший инспектор ПДН МОтд МВД России «Кировградское» Наталья Вараксина провела в школах Кировградского и Верхнетагильского округов уроки по безопасности в интернете и профилактике дистанционного мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии