В ХМАО создадут полигон для обучения молодежи управлению дронами. Видео

В ХМАО создадут специальный полигон, на котором молодежь будут обучать управлению дронами. Соответствующее поручение дал врио губернатора Югры Руслан Кухарук во время встречи с общественниками и волонтерами «Сбора ХМ», сообщили в правительстве региона.