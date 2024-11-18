Добрый помощник Марио: как синдром мешает достичь финансового успеха

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Многими любимый герой японской поп-культуры Марио является прототипом опасного одноименного психологического синдрома, который мешает людям достигать успеха и финансового благополучия.
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