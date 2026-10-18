“In red states and blue, unconventional candidates are downplaying — or even disowning — party labels to tap into voters’ deep disdain for Washington,” Axios reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым