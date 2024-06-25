Как полюбить своё отражение в зеркале: 6 проверенных способов

Профессор психологии поделилась простыми советами, которые подойдут каждому. Что вы видите, когда смотрите в зеркало? Вам нравится то, как вы выглядите? Или вы мысленно отмечаете все свои недостатки: ноги какие‑то короткие, ещё и этот нос картошкой? Если это как раз ваш случай, то вы не одиноки.