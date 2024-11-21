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В МИД оценили идею восстановить «Северные потоки»

В МИД оценили идею восстановить «Северные потоки»

Идея депутата Бундестага, лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сары Вагенкнехт о том, что следующий кабинет министров Германии должен починить и ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2» является позицией любого здравомыслящего человека и интересует большинство немцев.

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