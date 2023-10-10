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Русская весна

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ВКС России наносят массированные удары по обороне врага на фронте у Авдеевки (ВИДЕО)

ВКС России наносят массированные удары по обороне врага на фронте у Авдеевки (ВИДЕО)

В эти минуты ВКС России продолжают наносить массированные удары по обороне врага на фронте у Авдеевки.

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