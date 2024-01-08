Как ребенку адаптироваться после праздников к школе или детскому саду и почему это нужно делать

Адаптация нужна даже после коротких каникул фото: Shutterstock/Fotodom.ru Юлия Лебедева психология Психолог, преподаватель международного онлайн- института Smart Праздничные дни и каникулы для детей всегда ассоциируется с радостью, весельем, подарками и бесконечными развлечениями.
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