Причина прекращения финансирования Киева Штатами, о которой особо не говорят.

В

Воробей

Замечательный анализ ситуации в США. Особенно восхищение вызывает план США завершить свою вовлечённость в поддержку Украины без последующего произведения при этом впечатления, что это США проиграли! То есть, в США определённо извлекли урок с позорным покиданием Афганистана. Теперь вся вина за проигрыш будет лежать исключительно на нерадивых, вороватых и глупых свидомитах, которых фактически отымели во все возможные с помощью умных евреев. ))) В принципе, это - довольно хитрый и эффективный вариант окончания, если подумать! ))))) Я думаю, что это США затеяли всю эту дребедень в Израиле именно сейчас. И основная польза этого для США заключается в том, чтобы отвлечь внимание от Украины. А поскольку и в случае Украины, и в случае Израиля, на деле, это всего лишь прокси для США, хотя и для разных театров действий, то в ближайшее время Украину сольют под предлогом того, что свидомиты оказались нерадивыми, неумными и вороватыми, а потому более не заслуживают более помощи со стороны благородного рыцаря без страха и упрёка - США. Собственно, процесс слива под этими предлогами уже идёт полным ходом. При этом сами США не понесут никакой потери морального характеры. Более того, в результате всей этой истории с порчей отношения Европы и РФ, США в процессе даже немного подзаработала за счёт этой Европы. То есть, получается так, что просто таки ГЕНИАЛЬНОЕ правительство Байдена всё устроило так, что и агрессивную РФ наказали, и благородную помощь страждущим украинским братьям оказали, и при этом немного заработали, в конце концов. Я бы сказал, что демократы в результате в глазах избирателей будут в полном шоколаде! А что там думают европейцы, в результате, им начхать!