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Уехавшую в США российскую судью лишили выплат

Уехавшую в США российскую судью лишили выплат

Верховный суд России признал законным решение о прекращении выплат судье Арбитражного суда Москвы Ирине Барановой, которая уехала в США перед началом расследования в отношении нее уголовного дела о мошенничестве.

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Комментарии
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Старый Фонарь
👏👏👏 Раньше надо было, но лучше поздно, чем никогда.
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