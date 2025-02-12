Уехавшую в США российскую судью лишили выплат

Верховный суд России признал законным решение о прекращении выплат судье Арбитражного суда Москвы Ирине Барановой, которая уехала в США перед началом расследования в отношении нее уголовного дела о мошенничестве.
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