В Смоленске признали незаконным решение по гранитным чашам в Лопатинском саду

Для восстановления справедливости один из жителей Смоленского района обратился в суд. Главное управление Смоленской области по культурному наследию отказалось признавать две гранитные чаши в Лопатинском саду объектом культурного наследия.
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