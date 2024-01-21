Она создала кино таким, каким мы его знаем: умерла ветеран Голливуда Морин Генри

В сфере киноиндустрии есть уникальная профессия — negative cutting-специалистов. Эти эксперты на стадии постпродакшена осуществляют монтаж негативов, осуществляя резку и склейку фрагментов пленки будущего фильма, подготавливая его к окончательному выпуску.