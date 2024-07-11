Критический 2030

Всевышний любит троицу. В третий раз я обращаюсь к теме миграции. Час иксНа мой взгляд, часом икс для всей нынешней критической ситуации с заполоняющими Россию выходцами из среднеазиатских кишлаков и закавказских аулов может стать 2030 год.
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