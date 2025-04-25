Мобилизация 2.0: Почему Россия может призвать миллион солдат

«Европа сядет на хвост»: Как угроза войны с альянсом может изменить правила игры «Если бы мы мобилизовали миллион человек, у наших врагов бравада сразу бы исчезла», — заявил RTVI командир спецназа «Ахмат» Апти Алаутдинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.