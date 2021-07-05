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Инсайдер: OnePlus Nord 2 с чипом MediaTek Dimensity 1200 и тройной камерой на 50 МП представят 24 июля

Инсайдер: OnePlus Nord 2 с чипом MediaTek Dimensity 1200 и тройной камерой на 50 МП представят 24 июля

Компания OnePlus уже некоторое время работает над смартфоном OnePlus Nord 2. Сейчас, наконец-то, появилась информация когда же представят новинку.

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